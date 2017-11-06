كيري يرسل تحذيرات “شديدة اللهجة” لإدارة ترامب بشأن الاتفاق النووي

اعتبر وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، اليوم الإثنين، أن رفض الكونغرس للاتفاق النووي مع إيران سيكون أمرًا “خطيرًا للغاية”، وذلك بعدما ساهم في التوصل إليه في العام 2015 أثناء توّليه حقيبة الخارجية.

وقال إن تحرك الكونغرس بشكل أحادي لتعديل الاتفاق ينطوي على “خطر كبير”، ويقلل من قدرة إيران على المناورة، و”يخلق دوامة تصبح خطيرة بشكل استثنائي”.

وأوضح أنه “في التعامل مع الأسلحة النووية، سيكون خطأ هائلًا وتاريخيًا أن نسمح لأي نهج سياسي بتمزيق اتفاق يمنع بلدًا ما من السعي لامتلاك سلاح نووي”.

وقال كيري أمام مركز الأبحاث “شاتام هاوس” في لندن: إن القرار “تم اتخاذه بدون الالتفات لأي حقيقة على الإطلاق”، منتقدًا إحالة الملف على الكونغرس.

وأضاف: “لقد تم تمريره إلى الكونغرس مع تعليمات: أصلحوه يا سادة”، متسائلًا: “كيف للكونغرس الأمريكي الذي لم يكن جزءًا من المفاوضات، وغير المخول أن يكون جزءًا من المفاوضات، أن يُصلح اتفاقًا نافذًا”.

وتابع كيري قائلًا: “للأسف، ما قام به الرئيس ترامب بتحركه ضد الاتفاق يعني أنه قام بخطوة سيئة، في شكل يتم تفسير أي خطوة يقوم بها الكونغرس على أنها عمل لتقويض الاتفاق بشكل غير مباشر”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض الشهر الماضي الإقرار بالتزام إيران تنفيذ الاتفاق النووي، لكنه لم يقرر إلغاءه، بل طلب من الكونغرس معالجة نقاط الضعف فيه.

وأمام الكونغرس 60 يومًا ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تم رفعها مقابل تخلي إيران عن تطلعاتها النووية.