إيران تقرر تعليق المشاركة في العُمرة

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي، اليوم الإثنين، أن مواطني بلاده لن يشاركوا في أداء مناسك العمرة لهذا العام، عازيًا ذلك إلى وجود أسباب سياسية وعدم توفير السياقات والترتيبات اللازمة.

ونقل الموقع الرسمي لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية عن محمدي قوله: “لا يمكن إرسال الإيرانيين لأداء شعيرة العمرة لهذا العام نتيجة غياب التواصل السياسي بين طهران والرياض”.

وأضاف: “استئناف مشاركة الإيرانيين في أداء مناسك العمرة بحاجة إلى صنع أرضية وآليات خاصة”.

وأوضح محمدي، أن المنظمة ستبحث مع السعودية في كانون الأول / ديسمبر المقبل، استئناف أداء مناسك العمرة بالنسبة للإيرانيين.

ولفت المسؤول الإيراني أن مفاوضات الحج مع السعوديين في العام الجاري تناولت موسم الحج فقط، ولم يتم التباحث في أداء مناسك العمرة.

وتابع: “هناك تخطيط جاد للحج المقبل ويتم التحضير للمفاوضات حاليًا، وربما يتم الدخول في المفاوضات مع السعوديين بهذا الشأن في أواخر كانون الأول/ ديسمبر”.