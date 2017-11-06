الشرطة الأمريكية: مهاجم كنيسة تكساس انتحر بعد مطاردة بالسيارات

قال قائد شرطة مقاطعة ويلسون، في أمريكا، جو تاكيت، في مقابلة مع شبكة “سي.بي.إس” نيوز، اليوم الإثنين، إن المسلح الذي قتل ما لا يقل عن 26 شخصًا داخل كنيسة، في بلدة بريف تكساس، أمس الأحد، توفي بعد أن أطلق النار على نفسه.

وأضاف تاكيت، أن” تبادلاً لإطلاق النار وقع بين المسلح واثنين من المواطنين كانا مسلحين، خلال مطاردة بالسيارات، بعد الهجوم”.

وتابع: “أعتقد أنه بعد إطلاق النار، اصطدمت سيارة المسلح، وحينها، نعتقد أنه أصيب بطلق ناري، أطلقه على نفسه، بعد تحطم سيارته”.

ويأتي هذا الهجوم، بعد عدة هجمات تعرضت لها الولايات المتحدة، كان أبرزها حادث إطلاق النار، الذي شهدته مدينة لاس فيغاس، والذي أدى إلى مقتل 58 شخصًا، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.