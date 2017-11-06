ترامب: انتهى زمن الصبر الإستراتيجي على كوريا الشمالية

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن البرنامج النووي الكوري الشمالي “يشكل تهديدًا للعالم المتحضر”، مؤكدًا أن زمن “الصبر الإستراتيجي” انتهى.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طوكيو، أن “البعض يقول، إن خطابي شديد اللهجة، لكن انظروا ماذا حدث مع خطاب ضعيف في السنوات الـ25 الأخيرة”.

من جهته، هدد شينزو آبي بأن “اليابان ستسقط الصواريخ الكورية الشمالية إذا اقتضى الأمر”.

وقال آبي: “سنسقطها إذا اقتضى الأمر، وفي هذه الحالة ستتعاون اليابان والولايات المتحدة بشكل وثيق”.

وفي الشهرين الأخيرين، حلق صاروخان كوريان شماليان فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان.