السلطات الأمريكية تحدد هوية منفذ هجوم كنيسة تكساس

تمكنت السلطات الأمريكية من تحديد هوية المهاجم الذي أطلق النار على كنيسة في ولاية تكساس، أمس الأحد، وتسبب في مقتل 26 شخصًا وإصابة 20 على الأقل.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر في الشرطة أن مطلق النار على كنيسة المعمدانية الأولى “فيرست باتيست”، شخص أبيض يبلغ من العمر 26 عامًا، يدعى ديفن باتريك كيلي.

وأكد حاكم تكساس غريغ أبوت في مؤتمر صحفي، أن عدد قتلى الهجوم 26 وليس 27 كما أعلنت وسائل الإعلام في وقت سابق.

وقال فريمان مارتن المسؤول بقوات الأمن في تكساس إن 23 شخصًا قتلوا داخل الكنيسة، وقتل شخصان خارج الكنيسة، في حين فارق شخص الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وأضاف مارتن أن “المهاجم كان يتشح بالسواد بشكل كامل ويرتدي سترة مضادة للرصاص، وهرب بعد أن أسقط سلاحه في موقع الهجوم، وعثر عليه لاحقًا ميتًا في سيارته”، موضحًا أنه “ربما يكون قد انتحر، أو قتل على يد أحد السكان المحليين بعد تعقبه من موقع الهجوم”.

وقالت مصادر محلية إن “قداس الأحد في الكنيسة يحضره عادة حوالي 50 شخصًا، كما كان رضيع في الثانية من العمر وابنة قس الكنيسة التي تبلغ من العمر 14 عامًا بين القتلى”.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر” إنه يتابع الموقف من اليابان التي يجري زيارة رسمية لها، ومن ثم أصدر بيانًا وصف فيه الهجوم بـ”العمل الشرير”.

وأكد ترامب أن “الشعب الأمريكي سيتحد ويقف بقوة في وجه ما حدث”.