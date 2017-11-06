كيف تجاوز ترامب مسألة الانحناء أو عدم الانحناء أمام إمبراطور اليابان؟ (فيديو وصور)

المصدر: أ ف ب

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إمبراطور اليابان في طوكيو في محطة تعثر فيها سلفه باراك أوباما بسبب البروتوكول المرتبط بمسألة الانحناء أو عدم الانحناء أمام اكيهيتو.

وكان أوباما واجه انتقادات حادة في الولايات المتحدة في 2009 لأنه انحنى بقوة أمام الإمبراطور اكيهيتو، كما تفرض مراسم البلاط الإمبراطوري.

واعتبر المحافظون الأمريكيون هذه المبادرة غير لائقة لأن الإمبراطور اكيهيتو (83 عاما) هو نجل الإمبراطور هيروهيتو الذي ارتبط اسمه بالإمبريالية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

لذلك كانت كل الأنظار متوجهة الاثنين إلى اللقاء بين ترامب واكيهيتو، لكن الرئيس الأمريكي اختار حل وسط مكتفيا بحني رأسه بشكل طفيف عند تحية مضيفه.

وبعد ذلك انتقل ترامب وزوجته ميلانيا إلى إحدى قاعات القصر الإمبراطوري حيث تحادثا مع إمبراطور اليابان وزوجته ميشيكو بحضور مترجمين.

وسعى فريق ترامب إلى تجنب أي حادث خلال جولته في آسيا التي تستغرق 12 يومًا، وهذه الجولة هي الأطول لرئيس أمريكي منذ عهد الرئيس جورج بوش الأب في 1991-1992.

وكان الإمبراطور اكيهيتو وزوجته استقبلا الأسبوع الماضي الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي المعروف بسلوكه الخارج عن الأعراف.

إلا أن دوتيرتي وعد بعدم إطلاق تصريحات نارية خلال زيارته إلى اليابان حيث رأت وسائل الإعلام أنه تصرف بشكل جيد، وقد انحنى مرات عدة أمام الإمبراطور.