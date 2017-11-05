قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مركزا للشرطة في إنغوشيا

قُتل مسلحان وشرطي وأصيب اثنان آخران من رجال الشرطة إثر هجوم على مركز أمني في جمهورية إنغوشيا في القوقاز التابعة لدولة روسيا الاتحادية.

وتمكنت قوات الشرطة من قتل أحد المهاجمين، بينما حوصر آخر فى مبنى لشرطة المرور، وفقا لما ذكره المجلس الوطنى الروسي لمكاقحة الإرهاب مساء اليوم الأحد.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر أمني روسي قوله، إن “مسلحين شنوا هجوما على مركز لشرطة المرور بالقرب من قرية ياندير، وقُتل أحدهم أثناء تبادل اطلاق النار فيما تمت محاصرة آخر داخل المبنى، بينما فجّر ثالث نفسه داخل المركز، ما أسفر عن إًصابة 3 عناصر من الشرطة بجروح نُقلوا على إثرها إلى المستشفى”.

وقال مصدر مطلع إن أحد رجال الشرطة الذين أصيبوا فى الهجوم، توفى متأثرًا بجراحه أثناء نقله الى المستشفى، فيما أُدخل اثنان آخران من رجال الشرطة إلى المستشفى للعلاج، حالتهما حرجة.