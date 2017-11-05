إيران تكشف عن قمة عسكرية بشأن سوريا تجمعها بروسيا وتركيا

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، إبراهيم رحيم بور، اليوم الأحد، عن قمة عسكرية ثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران، بشأن سوريا.

وقال رحيم بور إن “القمة ستجمع كلًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، ونظيريه الروسي والتركي”.

وأضاف أن “رؤساء الأركان سيتحدثون عن أمن المنطقة ومحاربة الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “اجتماعات أستانة حول جهود السلام السورية تسير على ما يرام، ولدينا مشاورات جيدة مع تركيا حول القضايا الإقليمية”، بحسب صحيفة “فايننشال تريبيون” الإيرانية.

ولم يشر المسؤول الإيراني إلى مكان القمة وزمانها، لكنه أكد أنها ستعقد قريبًا.

وكان رئيس الأركان العامة التركية خلوصي عكار، قد زار طهران الشهر الماضي، وبحث مع مسؤولين إيرانيين العلاقات الدفاعية بين البلدين والتطورات الإقليمية والتعاون في شؤون الحدود ومكافحة الإرهاب.

كما زار باقري تركيا في وقت سابق من آب/ أغسطس الماضي، وأجرى اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخلوصي عكار.