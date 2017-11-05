زعيم كتالونيا المعزول و4 وزراء يسلمون أنفسهم في بلجيكا

سلّم رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلوس بوغديمونت، وأربعة وزراء سابقين من حكومته، أنفسهم للشرطة البلجيكية، الأحد، حسب محطة “في آر تي” الإخبارية الرسمية البلجيكية.

ومن المنتظر صدور تصريح من النيابة العامة البلجيكية حول الأمر.

ويوم أمس السبت، قالت النيابة الفيدرالية البلجيكية إن قضاء بلادها سيبت في أمر بوغديمونت، وأربع وزراء سابقين من حكومته، يتواجدون في بروكسل، بعد 24 ساعة، من مثولهم أمام قاضي التحقيق.

جاء ذلك إثر إعلانها استلام مذكرة اعتقال دولية صادرة عن القضاء الإسباني، بحق بوغديمونت والوزراء الأربعة، دون ذكر متى سيمثلون أمام قاضي التحقيق.

والخميس الماضي، أمرت المحكمة العليا في إسبانيا بحبس 8 أعضاء آخرين في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، على خلفية تهم بـ”التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة”.

الاتهامات جاءت على خلفية تنظيم استفتاء، اعتبرته مدريد أنه “غير دستوري”، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من جانب واحد، بغية تحقيق انفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وحال ثبوت التهم فإن بوغديمونت ورفاقه قد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 أعوام و30 عامًا.