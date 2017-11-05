الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 200 متظاهر ضد بوتين في موسكو

اعتقلت الشرطة الروسية، اليوم الأحد، أكثر من 200 ناشط تجمعوا في وسط موسكو في تظاهرة غير مصرح لها ضد الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية “تاس”.

وقال مصدر في الشرطة، نقلت الوكالة تصريحاته بعد تجمع للمعارضة أمام الكرملين، إن “عدد الاشخاص الذين اوقفوا وصل إلى مئتين”.

ودعا المعارض فياتشيسلاف مالتسيف الذي ترشح للانتخابات التشريعية في 2016، ويدير شبكة سياسية يتابعها عدد كبير من مؤيديه على “يوتيوب”، إلى التظاهر الأحد في جميع أنحاء روسيا من أجل “ثورة للشعب” وإنهاء حكم بوتين فورًا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية “او في دي-انفو” المتخصصة بمتابعة الاعتقالات، أن 212 شخصًا أوقفوا في موسكو و25 آخرين في خمس مدن أخرى في البلاد.

وقالت وكالة “تاس” إن عددًا من الذين تم توقيفهم كانوا يحملون سكاكين وأسلحة يمكن أن يطلقوا منها رصاصًا مطاطيًا.