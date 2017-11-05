ترامب: قرار قريب بإضافة كوريا الشمالية لقائمة الدول الراعية للإرهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيتخذ قرارًا قريبًا بشأن إمكانية إضافة كوريا الشمالية إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وحذّر ترامب من أنه لا ينبغي “لأيّ دكتاتور” أن يُقلل من شأن الولايات المتحدة، في اشارة ضمنية منه إلى زعيم كوريا الشمالية.

وتعتزم إدارة ترامب أيضًا اتخاذ نهج مختلف في التعامل مع القضية بعد سنوات مما أسماه “الضعف الكلي”.

وأضاف ترامب في تصريح صحفي خلال توجهه إلى اليابان: “نريد حلها، إنها مشكلة كبيرة لبلادنا وللعالم ونريد حلها”.

وتابع: “كان هناك 25 عامًا من الضعف الكلي لذلك نحن نتبع نهجًا مختلفًا تمامًا” دون الخوض في تفاصيل.

وأثار ترامب قلق بعض الحلفاء عندما تعهد بتدمير كوريا الشمالية تمامًا إذا هددت الولايات المتحدة، وعندما وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأنه “رجل الصواريخ” في مهمة انتحارية.

ووصل ترامب إلى اليابان، اليوم، برفقة زوجته ميلانيا، ودافع عن خطابه المتشدد إزاء كوريا الشمالية قائلاً إن “المناقشات بشأن بيونجيانج ستحتل مكانة بارزة في المحادثات مع زعماء آسيا مع تزايد التوترات بشأن تجاربها النووية والصاروخية”.

وقال ترامب أمام جنود أميركيين ويابانيين في قاعدة يوكوتا “إن اليابان شريك ثمين وحليف حاسم” للولايات المتحدة.

ويبدأ ترامب جولة آسيوية تستغرق 12 يومًا وتتصدر كوريا الشمالية جدول أعمال الاجتماعات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والقادة الآخرين.

وأعلن ترامب أن من المتوقع أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال جولته الآسيوية، وتابع: “نريد المساعدة من بوتين في ملف كوريا الشمالية سأجتمع بعدد كبير من القادة الآخرين أيضاً”.