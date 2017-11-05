إيران: أمريكا تجبرنا على العودة لتخصيب اليورانيوم بنسب عالية

حذر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي اكبر صالحي، الولايات المتحدة بالعودة إلى عملية تخصيب اليورانيوم من المفاعل النووية بنسبة عالية، متهماً واشنطن بعمل على إجبار طهران بالإنسحاب من الصفقة النووية.

وقال صالحي في مقابلة تلفزيونية بثت في وقت متأخر من مساء السبت، إن “الولايات المتحدة ستجبرنا على العودة لتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية وهي 20% خلال أربعة أيام وإنها (أمريكا) تكافح من أجل إجبار إيران على الإنسحاب من الصفقة النووية”.

واعتبر صالحي إن واشنطن تبحث عن أي ذريعة لدفع إيران على الإنسحاب، مبيناً إن “بلاده سوف تتعامل بذكاء مع المواقف والإجراءات الأمريكية ضد إيران”.

وكشف المسؤول الإيراني عن وجود عدة سيناريوهات مختلفة لدى بلاده، وقال إن “من بين هذه السيناريوهات هي العودة إلى تخصيب اليورانيوم في جميع المفاعل بنسبة 20% خلال أربعة أيام فقط”.

وتعهدت إيران بموجب اتفاق فيينا المعلن في يوليو 2015 بألا تتجاوز نسبة التخصيب 3.67%.

وأشار صالحي إلى وجود 20 طناً من المياه الثقيلة في سلطنة عمان، منوهاً إلى أن “العديد من الشركات الأوروبية أبلغت طهران بأنها بحاجة إلى الماء الثقيل، لكن الضغوط الأمريكية التي صدرت مؤخراً دفعت الشركات إلى التراجع”.