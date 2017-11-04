“نيويورك تايمز”: مساعد بحملة ترامب اجتمع مع مسؤولين روسيين في 2016

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” ،استنادًا إلى شهادة أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي، إن مستشار السياسة الخارجية لحملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب اجتمع مع مسؤولين من الحكومة الروسية العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن المستشار كارتر بيدج ،أنكر في مقابلات عديدة مع وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة ،الاجتماع مع مسؤولين من الحكومة الروسية ،خلال زيارة لموسكو ،في يوليو تموز 2016 ،وقال: “إن أغلب من التقى بهم من المثقفين”.

ونسبت نيويورك تايمز لشخص مطلع قوله: “إن بيدج بعث رسالة ،بالبريد الإلكتروني، لأحد مساعدي حملة ترامب يشرح فيها رؤيته بعد محادثات مع مسؤولين في الحكومة الروسية، وآخرين”.

وقالت الصحيفة: “إن الرسالة تليت بصوت مرتفع ،خلال الشهادة ،التي جرت في جلسة مغلقة ،يوم الخميس الفائت، في لجنة المخابرات بمجلس النواب ،التي تحقق في تدخل روسيا في انتخابات 2016 ،لصالح ترامب ،واحتمال التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا”.

وتقول روسيا: “إنها لم تتدخل في الانتخابات ،وينفي ترامب أي تواطؤ”.