الجندي الأمريكي برجدال يفلت من السجن بعد هروبه من الخدمة في أفغانستان

أفلت الجندي الأمريكي السارجنت بو برجدال، اليوم الجمعة، من قضاء عقوبة بالسجن لتعريضه زملاءه للخطر عندما فرَّ من الخدمة تاركًا موقعه في أفغانستان العام 2009، لكن قاضياً عسكرياً أمر بتسريحه من الخدمة تسريحاً غير مشرّف.

واحتجزت حركة طالبان برجدال، البالغ من العمر الآن 31 عامًا، وقضى نحو خمس سنوات في ظروف احتجاز وحشية.

وكان “برجدال” يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة، بعد أن أقرَّ بالذنب فيما يتعلق بترك وحدته، وإساءة التصرف أمام العدو في قضية أثارت جدلاً واسعاً عمّا إذا كان “برجدال” مجرمًا أم ضحية.

وندّد الرئيس دونالد ترامب بالحكم، ووصفه خلال تعليق على “تويتر” أنه “عارٌ تام وكامل لبلادنا وجيشنا”.

ووصف ترامب، الذي كان على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى أول محطة في جولته الآسيوية، برجدال أنه “خائن .. وكان لا بد أن يعدم”.

وصدر الحكم خلال جلسة مقتضبة عُقدت في محكمة عسكرية في فورت براج بولاية نورث كارولاينا اليوم الجمعة.

وقال محامو الدفاع إن برجدال “شعر بالارتياح بعد صدور الحكم، وإنه يتطلع لمواصلة حياته”، ولم يعلق ممثلو الادعاء الذين سعوا إلى عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاماً.