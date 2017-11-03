ترامب يقول إنه غير متأكد من الإبقاء على تيلرسون في منصبه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير متأكد من بقاء وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، في منصبه حتى نهاية ولايته الرئاسية، وإنه غير راضٍ عن عدم تأييد بعض موظفي الوزارة لبرنامجه السياسي.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أمس الخميس، هاجم ترامب الوزارة تحت قيادة تيلرسون، قائلًا: “الرئيس وحده من يحدد السياسة الخارجية الأمريكية”

وأضاف ترامب: “صاحب الشأن هو أنا، أنا الشخص الوحيد المهم”. وعندما سئل هل يخطط للإبقاء على تيلرسون لما تبقى له في فترته الرئاسية قال: “حسنًا، سوف نرى، لا أعرف”.

ويستعد ترامب لبدء جولة آسيوية تستغرق 11 يومًا يرافقه فيها تيلرسون، وذلك بعد شهور من الخلافات بين الرجلين.

وعادت الخلافات بين ترامب وتيلرسون إلى الظهور في الشهر الماضي، وسط تقارير عن وصف تيلرسون للرئيس بأنه “أحمق”، وأنه “فكر في الاستقالة خلال الصيف”.

وفي مؤتمر صحفي غير معتاد في ذلك الوقت، قال تيلرسون إنه لم يفكر مطلقًا في ترك منصبه. وقال ترامب بعد ذلك إنه يرتبط بعلاقة طيبة بوزير خارجيته، لكنه انتقده ووصفه بأنه ضعيف.

ووقعت خلافات أيضًا بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض بشأن عدد من القضايا العالمية، ومنها التوتر المتزايد بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.