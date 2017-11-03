اختطاف أربعة أجانب يعملون في شركة تركية جنوبي ليبيا

اختطف مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، أربعة أجانب يعملون في شركة “آنكا تكنيك” التركية في مدينة أوباري جنوبي ليبيا، بحسب مسؤول محلي ليبي.

وقال وكيل بلدية أوباري، عمر قوقي، إن مسلحين قاموا صباح اليوم باختطاف أربعة أجانب، من بينهم ثلاثة أتراك وألماني، يعملون في شركة “آنكا تكنيك” التركية المنفذة لمحطة كهرباء أوباري.

وأضاف قوقي، أنه لم يعرف حتى اللحظة (الساعة 13.30تغ) الجهة التي يتبع لها المسلحون أو دوافعهم.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة، التي تخضع لسلطة حكومة الوفاق الوطني، تعمل على جمع المعلومات التي تساعدها على تعقب وضبط المسلحين وتحرير المختطفين.