الكرملين: بوتين وترامب قد يجتمعان على هامش قمة “أبك”

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد يلتقيا الأسبوع المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في فيتنام، مضيفاً أن محادثات تجري بشأن الترتيب للقاء.

ورداً على سؤال عن احتمال لقاء بوتين وترامب على هامش قمة (أبك)، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف : إن “موسكو لا تستبعد عقد الاجتماع”.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: “تجري بالتأكيد مناقشة عقد الاجتماع”. وأضاف “من الصعب المبالغة في تقدير أهمية ومغزى أي تواصل بين رئيسي: روسيا والولايات المتحدة بالنسبة لكل المسائل الدولية”.

والتقى بوتين وترامب لأول مرة على هامش قمة مجموعة العشرين، في هامبورغ بألمانيا، في تموز/يوليو الماضي، حيث ناقشا اتهامات وجهت لروسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنهما اتفقا على التركيز على تحسين العلاقات بدلاً من التخاصم بشأن الماضي. ورغم ذلك تزايد التوتر بين موسكو وواشنطن.

ووقع ترامب على مضض على عقوبات جديدة ضد روسيا، في خطوة قالت موسكو إنها قضت على آمال تحسين العلاقات بين البلدين، وأمر بوتين واشنطن بتقليل عدد موظفيها الدبلوماسيين في موسكو بأكثر من النصف.

وتعقد قمة (أبك) في مدينة دانانغ الفيتنامية، من الثامن حتى العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.