مادورو يغضب الفنزويليين بأكله اللحوم على الهواء (فيديو)

استفز رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، قطاعات واسعة من شعبه، بلقطات بُثت أمس الخميس أثناء إلقاء خطابه لجميع وسائل الإعلام، يظهر فيها وهو يتناول وجبة من اللحوم بالرغم من الفقر المتفشي بالبلاد.

وشوهد مادورو وهو يتناول وجبة مليئة باللحوم أثناء كلمته لمواطني بلاده، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي أثناء إلقاء مادورو كلمة في قصر ميرافلوريس في كراكاس، تم تصوير مادورو يتناول الطعام ثم يضعه بعيدًا ويستمر في خطابه.

واعترف الرئيس الفنزويلي في خطابه بأن حكومته لم يعد بمقدورها تحمل الالتزامات المتزايدة عليها، قائلًا: “إن الدولة وشركة النفط التابعة لها تدرسان إعادة هيكلة الديون”.

وأضاف “أن شركة النفط دفعت 1.1 مليار دولار”، مشيرًا إلى أنه سيقرّ خطة لإعادة تمويل وهيكلة الديون الخارجية.

وانتُخب مادورو رئيسًا في عام 2013 بعد وفاة هوغو تشافيز، الذي توفي بعد نوبة طويلة مع السرطان.

وواجه مادورو مظاهرات شبه يومية من المواطنين الفنزويليين والقوى الغربية الذين يتهمونه بالانحراف نحو الديكتاتورية.

وتشهد الدولة الغنية بالنفط أيضا أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى، حيث يعانى الملايين من نقص الغذاء والدواء؛ ما يُعتقد أنه أعلى معدل تضخم في العالم.

وتقول المعارضة: “إن الأزمة ناتجة عن نموذج اشتراكي فاشل وانتشار الفساد”، ويُرجع مادورو السبب في ذلك إلى “حرب اقتصادية” من قبل المعارضة بدعم من واشنطن.