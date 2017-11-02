تيلرسون يزور بورما منتصف نوفمبر لبحث أزمة “الروهينغا”

يتوجه وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى ميانمار في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، ليبحث مع السلطات في أزمة أقلية “الروهينغا” المسلمة، التي فرّ نحو 600 ألف من أفرادها إلى بنغلادش.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إن تيلرسون سيلتقي في العاصمة الإدارية للبلاد، نايبيداو، قادة ومسؤولين كبارًا لمناقشة “التحركات في مواجهة الأزمة الإنسانية في ولاية راخين، والدعم الأميركي للانتقال الديمقراطي في بورما”.

وذكر بيان للوزارة أن تيلرسون سيزور أيضًا اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين، في إطار جولة الرئيس دونالد ترامب الآسيوية التي تبدأ غدًا الجمعة.

وبحسب البيان، سيمثّل تيلرسون ترامب في قمة بمانيلا، قبل أن يزور ميانمار في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، لبحث الأزمة الإنسانية ومناقشة دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي فيها.