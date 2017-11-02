فرنسا تدعو روسيا لإدراج جهود السلام بين السوريين ضمن إطار أممي

قالت فرنسا اليوم الخميس، إن الخطوات الروسية لدفع محادثات السلام السورية قدما يجب أن تندرج في إطار جهود الأمم المتحدة، التي تقول باريس إنها السبيل الوحيد الملائم لبحث الحل السياسي للحرب الأهلية.

وقالت أنييس روماتيه-إسباني المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية، “عملية جنيف هي المنتدى الوحيد الملائم والمتفق عليه دوليا لبحث أبعاد الأزمة السورية السياسية خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية والدستور الجديد”.

وحثت كل الأطراف، وبينها روسيا، على الالتزام بقرار الأمم المتحدة رقم 2254 الذي يرسي أسس حل سلمي مستقبلي للصراع.

وقالت المسؤولة الفرنسية إن “الجهود الدولية، بما فيها تلك التي تبذلها روسيا، يجب أن تندرج في هذا الإطار”.

وفرنسا داعم رئيس للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية وتسعى جاهدة لصياغة مبادرة سلام خاصة بها، والتي تتطلب اتفاق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على كيفية المضي قدما في محادثات السلام المتعثرة.

وكان تدخل روسيا في الحرب السورية عام 2015 حاسما في دعم الرئيس السوري بشار الأسد، وهي تأمل الآن استغلال انهيار تنظيم داعش لبدء عملية سياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات.

ودعت يوم الثلاثاء الماضي 33 فصيلا وحزبا سياسيا سوريا لحضور ما اسمته “المؤتمر السوري للحوار الوطني”، الذي تنظمه في منتجع سوتشي على البحر الأسود يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني.