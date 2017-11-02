روسيا تندّد بتقرير أممي يُحمّل النظام السوري مسؤولية هجوم “خان شيخون” الكيماوي

المصدر: أ ف ب

نددت روسيا، الخميس، بتقرير الأمم المتحدة الذي حمّل النظام السوري مسؤولية الهجوم الدامي بغاز السارين في “خان شيخون“، معتبرة أنه “سطحي وغير محترف”.

وصرّح ميخائيل أوليانوف المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي قائلا: “نرى أن التقرير سطحي وغير محترف وهاو”.

وتابع أن “البعثة قامت بالتحقيق عن بعد، ولا شيء غير ذلك، هذه فضيحة”، مضيفا أنه “كان من الأفضل الإقرار بأنه من غير الممكن إجراء تحقيق في الظروف الحالية”.

وعبّر خبراء الأمم المتحدة في تقرير صدر في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن قناعتهم بأن “سوريا مسؤولة عن استخدام غاز السارين في خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017”.

وتسبب الهجوم على البلدة الواقعة في محافظة “إدلب” بمقتل 83 شخصا بحسب الأمم المتحدة، و87 شخصا بينهم أكثر من ثلاثين طفلا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأثارت صور القتلى والضحايا الذين ينازعون وبينهم أطفال، تنديدا دوليا، وحملت الولايات المتحدة على شن ضربة بصواريخ “كروز” من طراز “توماهوك” على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية السورية.

وحمّلت لجنة مشتركة تضم خبراء أمميين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري مسؤولية الهجوم وقالت إن سلاح الجو أسقط قنبلة على البلدة تسببت بانبعاث غاز الأعصاب القاتل.

وعرضت روسيا وسوريا في المقابل فرضية أخرى، فأعلنتا أن غاز السارين انتشر إثر انفجار قنبلة على الأرض وليس نتيجة غارة جوية سورية.

وقال أوليانوف الخميس استنادا إلى تحليل للفجوة إنه “تم تفجير ذخائر على الطريق ومن ثم صب غاز الساري” في الفجوة.

وكان يتحدث في إطار لجنة تابعة لوزارة الخارجية وسلاح الجو ومسؤولين روس آخرين، عرضت صورا عليها رسوم توضيحية لطائرات النظام الحربية ومساراتها وصورا التقطتها الأقمار الاصطناعية، في محاولة للتشكيك بتقرير الأمم المتحدة.

وعرض المسؤولون أيضا شريط فيديو لعناصر إنقاذ يعملون داخل الحفرة ويضعون “فقط كمامات وقفازات قطنية”.

وقال أوليانوف إن الفيديو تم تصويره بعد أن فجر المسلحون القنبلة وقبل سكب غاز السارين داخل الحفرة.

وأوضح”لو كانت قنبلة أُسقطت من الجو لكان ذيلها في الحفرة، لكن ليس هناك أي أثر لقنبلة من الجو”، مضيفا “الحكم الذي صدر بحق دمشق بكل ثقة، تبين أن لا أساس له”.