أوباما يحيي شعار الأمل ويدعو للصبر من أجل تحقيق التغيير

أحيا الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، شعار حملته الانتخابية المتعلق بالأمل والتغيير، وذلك عندما اختتم، أمس الأربعاء، أول قمة لمؤسسة أوباما بإطلاق مبادرة لإعداد قادة مدنيين من الشبان.

وعقد أوباما القمة في شيكاغو وحضرها 500 من القادة الشبان المختارين بعناية من 60 دولة و27 ولاية أمريكية، لتبادل الأفكار وسماع متحدثين، بينهم الأمير البريطاني هاري، بالإضافة إلى فنانين وطهاة وناشطين وسياسيين.

وحث الرئيس رقم 44 للولايات المتحدة على الصبر، وهو يقول للمشاركين إنهم “سيساعدون على رسم خطط مؤسسة أوباما لتشجيع الحلول الجذرية لمشاكل بينها زيادة عدد نزلاء السجون وعدم المساواة في الأجور.

ولم يأت أوباما على ذكر الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الذي سعى لإلغاء كثير من سياسات أوباما، بما في ذلك قانون الرعاية الصحية وحماية المهاجرين صغار السن من الترحيل.

وحثت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما الحضور على الحذر من قوة وسائل التواصل الاجتماعي. وانبعثت الضحكات عندما قالت: “لا تغرد بكل فكرة تطرأ على ذهنك”.

وأضافت -أيضا- دون ذكر ترامب: “لا أتحدث عن شخص ما على وجه الخصوص”. ويستخدم ترامب “تويتر” باستمرار لإبداء آرائه.