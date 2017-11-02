مشرعون أمريكيون يتفقون على عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي ،أمس الأربعاء ، إنهم اتفقوا على عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، وإن اللجنة المصرفية بالمجلس ستعد التشريع الخاص بذلك، الأسبوع المقبل، عندما يكون الرئيس دونالد ترامب في أول جولة له في آسيا منذ تنصيبه.

وسميت لجنة في مجلس الشيوخ باسم طالب أمريكي توفى بعد سجنه في كوريا الشمالية، وهي “قيود أوتو وارمبير المصرفية المتصلة بقانون كوريا الشمالية لسنة 2017”.

ومن بين إجراءات أخرى، ستعزز اللجنة وتوسع العقوبات الحالية، وتعزز مراقبة الكونغرس للعقوبات على كوريا الشمالية.

وستفرض -أيضًا- عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية، مثل: البنوك الصينية، التي يثبت أنها تقدم خدمات لأي شخص مستهدف بعقوبات الكونغرس الأمريكي على كوريا الشمالية، أو أمر رئاسي أمريكي أو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وسيلزم مشروع القانون الخاص بالعقوبات الجديدة ترامب، أو أي رئيس أمريكي آخر بإخطار لجان الكونغرس بأي نية لإلغاء العقوبات أو تعليقها.

كما سيلزم الرئيس بتقديم تقارير دورية عن نظام السماح بالتحويلات المالية، ويلزم الإدارة الأمريكية بإفادات دورية للكونغرس حول تطبيق العقوبات.

ويعمل المجتمع الدولي على الرد على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، على أن لا يشمل الرد ما يمكن أن يكون عملاً عسكرياً كارثياً.