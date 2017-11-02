البيت الأبيض: ترامب لا يذكر اقتراح مستشار بحملته الانتخابية للقاء بوتين‎

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتذكر اجتماعاً مع مستشاريه للسياسة الخارجية في مارس/ آذار 2016 قال فيه أحدهم إنه “يمكن أن ينظم اجتماعًا بين ترامب الذي كان، مرشحاً للرئاسة حينها، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت وثائق لمحكمة صدرت يوم الاثنين، بأن جورج بابادوبولوس وهو مستشار مغمور في حملة ترامب الانتخابية أقر بالكذب على عناصر في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بشأن اتصالات أجراها مع أشخاص زعموا أنهم على صلة بمسؤولين روس كبار، وذلك في أول اتهامات جنائية تتعلق بالصلات بين الحملة وموسكو.

وجاء في الوثائق أن بابادوبولوس، وهو محام دولي مقره شيكاغو، قال في الاجتماع الذي عقد يوم الـ 31 من مارس/ آذار 2016 إن لديه اتصالات قد تساعد على عقد اجتماع بين ترامب وبوتين.

ورداً على سؤال في إفادة صحفي، عن ما إذا كان الرئيس يتذكر عرض بابادوبولوس، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الأربعاء “لا، لا اعتقد أنه يتذكر”.

وجاء الكشف عن الاتهامات الموجهة إلى بابادوبولوس، عقب توجيه عدة اتهامات إلى بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، ومساعد آخر له يدعى ريك جيتس تشمل غسل أموال والتآمر على الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن ترامب قال في حوار هاتفي معها أمس الأربعاء إن، التحقيقات في احتمال وجود تواطؤ بين حملته وروسيا لم تقترب منه شخصياً على الإطلاق. ونقلت عنه الصحيفة “أنا لست قيد التحقيق كما تعلمون”.

وقالت وكالات مخابرات أمريكية في يناير/ كانون الثاني إن، موسكو تدخلت في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 لتشويه سمعة منافسة ترامب الديمقراطية هيلاري كلينتون، وشجب ترامب التحقيقات، وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية.