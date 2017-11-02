قادة كتالونيا يمثلون أمام القضاء الإسباني دون زعيم الإقليم

يَمثل قادة الانفصال في إقليم كتالونيا أمام القضاء في مدريد، اليوم الخميس، للرد على اتهامات بالتمرد وبث الفتنة، رغم أن زعيم الإقليم المعزول كارلس بودجمون قال إنه “لن يحضر”.

وأقال ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا بودجمون وحكومته الجمعة، بعد ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد، بعد استفتاء قاطعه معارضو الانفصال، واعتبرته محاكم إسبانية غير قانوني.

وقال بودجمون أمس الأربعاء إنه “سيتجاهل أمر المحكمة للمثول أمامها للرد على اتهامات تتعلق بمسعى الإقليم للاستقلال، لكنه مستعد للإدلاء بشهادته من بلجيكا، التي سافر إليها مع 4 آخرين من أعضاء الحكومة المقالة”.

ومن المقرر أن يدلي 15 شخصاً بشهادتهم بدءًا من التاسعة صباحا الـ(0800 بتوقيت غرينتش) وهم النائب السابق لرئيس الإقليم أوريول جونكيراس، و8 أعضاء في الحكومة المقالة، وستة من كبار نواب برلمان الإقليم بينهم رئيسته كارما فوركاديل.

وسيقرر القضاة في الجلسة الأولى، ما إن كان سيتم البدء في تحقيق شامل معهم، وهو ما قد يستغرق بضع سنوات، ويحتمل أن يؤدي إلى محاكمته، كما سيقرر القضاة ما إذا كان يجب سجنهم بانتظار التحقيق.