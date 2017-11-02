ترامب: يجب إعدام منفذ هجوم نيويورك

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إعدام الأوزبكي، سيف الله سايبوف، الذي دهس حشدًا من المارة في نيويورك، أول من أمس الثلاثاء، في هجوم استلهمه من تنظيم “داعش” وأوقع ثمانية قتلى و12 جريحًا.

وقال ترامب في تغريدة إن “ارهابي نيويورك كان فرحًا لدى طلبه تعليق عَلَم تنظيم (داعش) في غرفته في المستشفى.. لقد قتل ثمانية أشخاص وأصاب 12 آخرين بجروح بالغة.. يجب أن تكون عقوبته الإعدام!”.

وأتت تغريدة ترامب بعيد توجيه النيابة العامة الفدرالية في مانهاتن تهمة الإرهاب إلى سايبوف (29 عاما)، الذي أصيب برصاص الشرطة، إثر دهسه حشدًا من المارة في نيويورك في هجوم قال إنه استلهمه من تنظيم “داعش”.

ونقلت اللائحة الاتهامية عن سايبوف قوله للمحققين لدى استجوابهم إياه في المستشفى حيث يتعالج من إصابته بالرصاص في بطنه لدى توقيفه، إنه استلهم هجومه من اشرطة فيديو نشرها “داعش” وبدأ التخطيط له “قبل حوالي عام”.

وأضاف القرار الاتهامي أن المتهم قرر قبل شهرين تقريبًا تنفيذ الهجوم بواسطة شاحنة من أجل أن يوقع “أكبر عدد ممكن من الضحايا”.

واعترف المتهم بأنه استأجر الشاحنة منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر كي يتسنى له الوقت للتمرّن على الهجوم، وقد اختار أن يكون الهجوم في 31 تشرين الأول/أكتوبر لأنه يوم الاحتفال بعيد الهالوين وبذلك يكون “واثقًا من وجود الكثير من الناس في الشوارع”.

كذلك فإن المتهم سأل خلال التحقيق معه ما إذا كان بإمكانه أن يرفع في غرفته في المستشفى علم “داعش”، مؤكدًا أنه “راض عن ما فعله”، بحسب اللائحة الاتهامية.