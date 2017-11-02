البيت الأبيض يؤنب روسيا على عرقلة تحقيق الأسلحة الكيماوية بسوريا

أنب البيت الأبيض روسيا بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) في عرقلة خطة للأمم المتحدة لمواصلة تحقيق؛ توصّل في الآونة الأخيرة إلى أن سوريا قتلت العشرات بأسلحة كيماوية، وناشدت واشنطن المنظمة الدولية أن تجدد التحقيق.

وكانت روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي قبل ثمانية أيام، لمنع تجديد التفويض لمهمة الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، والتي تحقق في أمر استخدام أسلحة كيماوية بسوريا.

وقال البيت الأبيض في بيان أصدره أمس الأربعاء: “إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية؛ من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية”.

ووفقا لتقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، توصلت آلية التحقيق المشتركة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق حكومة الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بهجوم كيماوي في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، أسفر عن مقتل عشرات في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال البيت الأبيض: “هذا الهجوم الذي يعافه الضمير يمثل المرة الرابعة التي تؤكد فيها آلية التحقيق المشتركة، أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية؛ ما يبرز همجية بشار الأسد الوحشية المروعة بل ويجعل الحماية التي تقدمها روسيا أكثر بشاعة”.