جرحى بإطلاق نار في كولورادو الأمريكية

أصيب عدد من الأشخاص بالرصاص داخل متجر “وول مارت” في إحدى ضواحي مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وقال فيكتور أفيلا من شرطة “ثورنتون”: “سقط عدد من الناس وما زلنا نحاول التعرف على حالتهم”.

وأضاف أن “الزبائن والعاملين بالمتجر أخلوه فور سماع أصوات الأعيرة النارية”.

وقال متحدث باسم الشرطة لنشرة (9نيوز) المحلية في دنفر إن “نبأ واقعة إطلاق الرصاص وردت قبل الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء بقليل”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عددًا من سيارات الشرطة وعربات الإسعاف تحيط بالمتجر.

ولم تذكر الشرطة معلومات عن حالة أي من الضحايا كما لم يتضح إن كانت قد ألقت القبض على الجاني.