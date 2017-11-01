زوبعة التحرش الجنسي تطيح بوزير الدفاع البريطاني

استقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون من منصبه الأربعاء؛ قائلا إنه يقر بأن سلوكه في الماضي كان دون المستوى اللازم لمنصبه.

وقال فالون في رسالة استقالة بعث بها إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشرها مكتبها “ظهر العديد من المزاعم بشأن أعضاء البرلمان في الأيام القليلة الماضية بما في ذلك بعضها بشأن سلوكي السابق، كثير من هذه كانت كاذبة لكنني أقبل أنني كنت في الماضي دون المستوى المرتفع الذي نشترطه للقوات المسلحة التي نلت شرف تمثيلها”.

وورد اسم فالون في مقال صحفي هذا الأسبوع جاء فيه أنه لمس ركبة مذيعة عام 2002.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الاثنين أن المتحدث باسم فالون قال إنه اعتذر عن الواقعة في ذلك الوقت، وغردت المذيعة على “تويتر” قائلة إنها اعتبرت الأمر منتهيا.

وبعدما دفعت مزاعم الاعتداءات الجنسية الموجهة ضد المنتج السينمائي في هوليوود هارفي واينستين مئات الآلاف من النساء والرجال للكشف عن سلوك غير لائق لم يكن البرلمان البريطاني، حصن التقاليد، استثناء.

وفي وقت سابق اليوم قالت ماي إنها ستتخذ إجراءات لدى ظهور مزاعم تدعمها أدلة على سوء السلوك الجنسي.

وقالت للنواب “أنا واضحة جدا في أنني ستأخذ إجراء ضد الذين تثور بشأنهم مزاعم بشأن سوء السلوك مدعومة بالأدلة”.