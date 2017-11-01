مقتل وإصابة العشرات بانفجار “قنبلة مغناطيسية” في أفغانستان

المصدر: د ب ا

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم، مساء اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة مغناطيسية زرعت بناقلة وقود بالقرب من حافلة ركاب في إقليم باروان بوسط أفغانستان.

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم باروان إن “28 شخصاً آخرين أصيبوا في الحادث، 8 منهم في حالة حرجة ونقلوا إلى “العاصمة كابول.

ووقع الحادث في الميدان الرئيس بمدينة شاريكار، عاصمة إقليم “باروان” شمال كابول، بينما كانت كل من الناقلة وحافلة الركاب متجهتان إلى العاصمة.

وقال محمد زمان ماموزاى رئيس شرطة باروان إن “القنبلة المغناطيسية كانت مزروعة في مؤخرة الناقلة، وكانت الحافلة تسير خلفها عندما وقع الحادث”.

وقال مسؤول أفغاني اليوم، إن “حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في حي السفارات في كابول، ويعتقد أن منفذه طفل، ارتفع إلى 7 قتلى”.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش إن 20 شخصاً أصيبوا في الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء، وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه.

وقد وقع الهجوم في حي وزير أكبر خان، وهو مقر عدة منشآت أجنبية وحكومية.

ولم تستطع السلطات على الفور تأكيد ما إذا كان الطفل، وهو صبي يبلغ من العمر ما بين 10 و14 عاماً كان يعلم أنه يحمل قنبلة.

وأظهرت الصور الصبي وهو يتجول في الشارع ويحمل حقيبة بلاستيكية، ربما كان تحتوى علي المتفجرات.

وقالت منيرة يوسف زاده، المتحدثة باسم الإدارة المستقلة للحكم المحلي إن الانفجار أسفر عن مقتل 4 من موظفيها وإصابة 8 آخرين، بينهم أربعة في حالة حرجة.

وأضافت أن نائب حاكم إقليم تاخار بشمال أفغانستان كان ضمن المصابين.

وقال مكتب الإحصاءات المركزية الأفغانية إن 11 من أفراده أصيبوا في الانفجار، 3 منهم حالتهم خطيرة.

وأعلن تنظيم داعش عن مسؤوليته عن الانفجار، عبر وكالة أعماق الموالية له، وقال إن “انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا” نفذ الهجوم.