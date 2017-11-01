الأمم المتحدة تصدر قرارًا يطالب واشنطن رفع الحظر عن كوبا

المصدر: أ ف ب

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاربعاء، قرارها السابع والعشرين كما في كل سنة منذ 1991، غير ملزم يدعو الولايات المتحدة لرفع الحظر الاقتصادي والمالي الذي تفرضه على كوبا، فيما صوتت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل ضد القرار.

وأيدت القرار خلال التصويت 191 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وامتنعت واشنطن عن التصويت في 2016 للمرة الأولى خلال ربع قرن، وذلك إثر التقارب التاريخي الذي بدأه الرئيس السابق باراك أوباما في 2014 مع كوبا والذي أدى إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية وتخفيف الحظر التجاري.

ونددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بما اعتبرته “مسرحية سياسية” وقالت :”في كل عام تهدر الجمعية العامة وقتها في بحث هذا القرار”.

وأضافت أن واشنطن “لا تخشى العزلة” وهي تعارض هذا القرار وستواصل في هذا الموقف “طالما استمر حرمان الشعب الكوبي من حقوقه”.

وتابعت: “حصار كوبا مدرج في القانون الأمريكي ووحده الكونغرس الأمريكي يمكنه وضع حد له وانتقدت الوضع المزري للاقتصاد الكوبي وقمع الشعب الكوبي الذي يجب أن يحصل على الحق في حرية التعبير واختيار مسؤوليه السياسيين.

وخلال النقاش انتقد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بشدة التصريحات غير اللائقة للسفيرة الأمريكية ، مشيرا إلى أن واشنطن تضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة، قائلا :”إن الولايات المتحدة تقف وحيدة في هذا الملف ضد كوبا”.

وانتقدت روسيا والصين الموقف الأمريكي، وفرض الحصار الاقتصادي والمالي الأمريكي على كوبا منذ 1959.