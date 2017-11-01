ترامب يبحث إرسال المشتبه به في حادث دهس منهاتن إلى غوانتنامو ويلوّح بإلغاء قرعة الإقامة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس أمر إرسال المشتبه به في هجوم منهاتن بنيويورك “الإرهابي” إلى مركز الاعتقال العسكري في خليج غوانتنامو بكوبا، كما لوّح في ذات الوقت بوقف قرعة الدخول للولايات المتحدة التي تنظم سنويًا.

وفي أول ظهور له منذ أن دهس رجل بشاحنته عددًا من المارة في نيويورك، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، تعهد ترامب بالتحقيق مع “هذا الحيوان الذي قام بهذه الهجمات”.

واستنكر الرئيس الأمريكي بطء نظام العدالة في بلاده، موضحًا أن المشتبه به قد يمضي سنوات أمام المحاكم، بدلًا من ذلك يطالب “بعقوبة أسرع وأشد بكثير من العقوبة التي تصدر بحق هذه الحيوانات حاليًا”.

وحول سؤال صحفي عن احتمالية إرسال المشتبه به إلى غوانتنامو، أجاب الرئيس قائلًا: “أنا بالتأكيد سوف أدرس ذلك، فأرسله إلى غيتمو(غوانتنامو)، أنا بالتأكيد أدرس ذلك”.

وحسب النظام القانوني الأمريكي، سيحاكم مهاجم نيويورك في الولايات المتحدة، وليس تحت نظام اللجنة العسكرية، الذي يُستخدم بحق المحتجزين الأجانب في غوانتنامو.

ودعا ترامب الكونغرس إلى إلغاء برنامج الهجرة الذي دخل بموجبه المشتبه به إلى الولايات المتحدة من أوزبكستان، ليحل مكانه برنامج هجرة قائم على الجدارة.

وخلال اجتماعه مع وزراء إدارته، قال ترامب، في كلمة متلفزة لوسائل الإعلام: “بدأت اليوم بعملية إلغاء برنامج (تأشيرة) التنوع عبر القرعة”.

وتابع: “سأطلب من الكونغرس إلغاء هذا البرنامج.. علينا التخلص منه بأسرع وقت ممكن”.

وهاجم الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، السيناتور عن الحزب الديمقراطي، تشاك شومر، الذي اقترح برنامج منح تأشيرة التنوع عبر القرعة.

وقال في تغريدة على موقع “تويتر”: إن “الإرهابي (منفذ الهجوم) جاء إلى بلادنا عبر ما يدعى برنامج التنوع للحصول على تأشيرة دخول عبر القرعة”.

وأضاف أن هذا البرنامج هو نتاج لجهود شومر.

وطرح شومر، عام 1990، فكرة هذا البرنامج القائم على منح تأشيرات دخول وإقامة في الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات، على أن يحصل الفائز على الجنسية الأمريكية، في حال قضى نصف هذه المدة داخل الولايات المتحدة.

وسنويًا، يتم اختيار 55 ألف شخص من مواطني دول ذات مستويات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة، وذلك عبر الحاسب الآلي، الذي يختار أسماءهم عشوائيًا بعد تسجيلها في بيانات وزارة الخارجية، وهي عملية بدأت هذا العام يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول وتنتهي يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

وتابع ترامب، في تغريدة أخرى: “نقاتل بشراسة من أجل (جعل) الهجرة تتم على أساس الاستحقاق، ووقف نظم الديمقراطيين في (منح التأشيرة عبر) القرعة. علينا أن نصبح أكثر شدةً وذكاءً”.