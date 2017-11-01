مسؤول إيراني: روسيا لا تثق في رجال أعمالنا

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا، عسكر أولادي، إن روسيا لا تثق برجال الأعمال في بلاده.

وأضاف، أولادي، في تصريح لصحيفة “اعتماد” الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه “على الرغم من ثقة دول الجوار مثل أفغانستان والعراق برجال الأعمال الإيرانيين، إلا أن ذلك لا ينعكس على روسيا”.

وأشار إلى أن “العلاقة بين إيران وروسيا ذات مصداقية على المستوى السياسي، ولكن حجم التبادلات منخفض جدًا من حيث الصادرات ولا تقارن مع دول الجوار”.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن حجم الصادرات إلى روسيا بلغ العام الماضي 400 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات منها 1.5 مليار دولار، وهذه النسبة تمثل 20٪ من حجم صادراتنا، و80٪ من حصتها من الواردات”.

وبيّن أولادي، أن “روسيا أكبر دولة مستهلكة للأغذية في أوروبا الشرقية، وتستورد من جميع أنحاء العالم، ولكن إيران ليس لديها مكان جيد في هذا الصدد”.

وكشف عن المشاكل والعقبات التي تواجهها البضائع الإيرانية المصدرة إلى روسيا، وقال إن “نظام تقييم البضائع الإيرانية في الجمارك الروسية، يُعد واحدًا من العقبات، بالإضافة إلى ضعف التسويق وتحديد قدرات السوق الروسية”.

وأشار إلى “عدم وجود معايير صحية مشتركة”، و”مشاكل تتعلق بالتأشيرة”، و”سحب الطلب الروسي على السلع الأوروبية”، و”انعدام الثقة” التي يواجهها رجال الأعمال الإيرانيون مع روسيا.