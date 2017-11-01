رئيس كاتالونيا المقال يرفض المثول أمام القضاء الإسباني

رفض رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، الأربعاء، المثول أمام القضاء الإسباني، في الوقت الذي طلب فيه أن يتم استجوابه من بلجيكا، بحسب محامي الدفاع البلجيكي بول بيكارت.

وقال المحامي لقناة كاتالونيا إن “بوتشيمون لن يذهب إلى مدريد، واقترحتُ أن يتم استجوابه هنا في بلجيكا، هذا ممكن وكنت تولّيت حالات مماثلة في الماضي استجواب فيها مشتبه به في بلجيكا“.

وكانت السلطات الإسبانية طلبت من كارليس بوتشيمون المتواجد في بروكسل، و13 عضوا آخر من حكومته الكاتالونية المقالة، المثول أمام أعلى محكمة جنائية في إسبانيا لاستجوابهم في إطار تحقيق بشأن تحركهم من أجل استقلال كاتالونيا، الذي أغرق إسبانيا في أكبر أزمة تواجهها منذ عقود.

وأعلن النائب العام الإسباني أنه يسعى إلى ملاحقة بوتشيمون وباقي المطلوبين باتهامات تتضمن “إثارة الفتن” و”إساءة استخدام الأموال العامة” و”العصيان”، حيث قد تحمل الأخيرة وحدها عقوبة بالسجن 30 عاما.

وفي حال لم يمثل بوتشيمون وباقي المطلوبين في القضية أمام المحكمة، فإن بإمكان المدعين الإسبان إصدار أمر بتوقيفهم، وفي حال كانوا خارج البلاد فيمكن أن يتبع ذلك إصدار مذكرة اعتقال دولية.