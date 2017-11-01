بعد حادثة الدهس في نيويورك.. ترامب يدعو لتطبيق نظام للهجرة على أساس الكفاءة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، نظام تأشيرات السفر في الولايات المتحدة وذلك في أعقاب هجوم بشاحنة أمس في حي مانهاتن في مدينة نيويورك راح ضحيته ثمانية أشخاص.

وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين، وحث على تطبيق نظام يعتمد على الكفاءة لقبول المهاجرين في البلاد.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها: “جاء الإرهابي إلى بلادنا عبر ما يعرف باسم برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة بنظام القرعة، أريد نظاما على أساس الكفاءة”.

وكانت الشرطة الأمريكية كشفت أمس أن منفذ الهجوم بالشاحنة، الذي قتل ثمانية أشخاص واصاب 11 آخرين في مانهاتن، هو مهاجر من أوزبكستان اسمه سيف الله سايبوف.