محامية روسية التقت ترامب الابن تسعى للعودة لأمريكا للدفاع في قضية غسل أموال

ترغب المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا، التي اجتمعت مع دونالد ترامب الابن خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، في الحصول على تصريح؛ للعودة إلى الولايات المتحدة للدفاع عن زعمٍ ساقه ممثلو الإدعاء؛ بأن الشركة التي تمثلها لم تدفع مبلغ تسوية بقيمة ستة ملايين دولار في قضية دولية لغسل الأموال.

ومثلت فيسلنيتسكايا شركة بريفيزون هولدنجز، وهي شركة روسية كانت وافقت في مايو/ أيار هذا العام على دفع نحو ستة ملايين دولار للحكومة الأمريكية لتسوية قضية احتيال ضريبي بقيمة 230 مليون دولار، تتعلق بشركة ارميتاج كابيتال التي استثمرت في روسيا.

وقال ممثلو إدعاء أمريكيون في أوراق قدمت لمحكمة اتحادية في مانهاتن يوم الاثنين، إن مبلغ التسوية كان مستحقا في الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن المحامين الممثلين لشركة بريفيزون رفضوا ذلك في خطاب أرسل يوم الثلاثاء إلى المحكمة.

وكان من المفترض الحصول على نحو نصف مبلغ التسوية من ثلاثة ملايين يورو مستحقة لبريفيزون طلبت الحكومة الأمريكية من هولندا تجميدها.

وجاء في خطاب بريفيزون، أن هولندا رفعت القيود عن المبلغ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، لكنها قررت في اليوم نفسه تجميد الحساب بموجب شكوى من وليام براودر الرئيس التنفيذي لشركة ارميتاج كابيتال.

وقال ممثلو الإدعاء في الوثيقة التي قدمت يوم الاثنين للمحكمة إن “مبلغ ستة الملايين يورو واجب السداد؛ بصرف النظر عن التجميد الجديد للأموال، وأضافوا أنهم يعتزمون التقدم باقتراح لفرض التسوية”.

وطلبت بريفيزون في خطابها من المحكمة المساعدة في حصول فيسلنيتسكايا على وضع الهجرة المؤقتة للولايات المتحدة، وكذلك مالك الشركة دينيس كاتسيف؛ حتى يتسنى لها حضور الجلسات المقبلة المتعلقة بالنزاع.

والتقت فيسلنيتسكايا مع دونالد ترامب الابن في نيويورك العام الماضي، بينما كانت في الولايات المتحدة لتمثيل شركة بريفيزون في قضية غسل الأموال.