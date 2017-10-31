الكشف عن هوية المشتبه بتنفيذه هجوم منهاتن

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية نقلا عن مصادر بجهة إنفاذ القانون مساء الثلاثاء أن المشتبه به في هجوم منهاتن هو رجل من أوزبكستان ووصل إلى الولايات المتحدة عام 2010 .

وأعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حادث الدهس الذي استهدف عددًا من المارة، قرب مركز التجارة العالمي في حي منهاتن بنيويورك، إلى 8 قتلى.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن العمدة قوله، في تصريحات صحفية؛ “إن شاحنة دهست عددًا من المارة وراكبي الدراجات على طريق سريع، بالقرب من مبنى مركز التجارة العالمي في مانهاتن”.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 12 بجروح، دون الإشارة إلى مدى خطورة الإصابات.

ولفت “بلازيو” أنه وفقًا للمعلومات الحالية، فإن الهجوم هو “عمل إرهابي جبان”.