12 قتيلًا في هجمات مسلحة جنوب المكسيك

قتل 12 شخصًا في سلسلة هجمات مسلحة، جنوب المكسيك، يعتقد أنها نتيجة نزاع بين عصابات سرقة الوقود.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام في المكسيك، الثلاثاء، أن ثلاثة رجال وامرأة فارقوا الحياة في مستشفى بمدينة بويبلا، جنوب البلاد.

وأضافت السلطات في وقت سابق، أن شخصًا آخر قتل بينما كان يقود سيارته، فيما قتل اثنان كانا يستقلان شاحنة بمنطقة “أموزوك دو موتا” (جنوب).

وأشار بيان منفصل عن المدعي العام في بويبلا أن خمسة أشخاص قتلوا على يد رجال مسلحين في صالة رياضية، بمنطقة “تلالتينانغو” (وسط)، وأن التحقيقات في جرائم القتل بدأت للوقوف على تفاصيلها.

ويعتقد أن إجمالي عدد القتلى وصل إلى 12 شخصًا، وأن التنافس بين عصابات سرقة الوقود كان وراء مقتلهم.

وتعاني البلاد من نشاط واسع للعصابات المسلحة، ومن اختراقها لأجهزة الأمن.