طائرة ركاب متجهة إلى تركيا تهبط اضطراريًا في أوكرانيا لدواع أمنية

ذكر مستشار رئيس شرطة إقليم أوديسا في أوكرانيا، روسلان فوروستياك، أن طائرة ركاب متجهة من موسكو إلى تركيا هبطت اضطراريا في مطار أوديسا في جنوب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بعد العثور على طرد مريب بأحد مراحيضها.

وقال فوروستياك، في منشور على موقع “فيسبوك”، “إن العثور على الطرد المريب “أجبر الطاقم على اتخاذ قرار الهبوط اضطراريًا في أقرب مطار والذي تبين أنه أوديسا الدولي”.

وأفاد فوروستياك “أن الهبوط الاضطراري كان ناجحًا، وأن فريقًا أمنيًا يستعين بالكلاب يفحص الطرد”، ولم يذكر اسم الشركة المشغلة للطائرة لكنه قال: “إنها تركية”.

في حين أن مسؤولًا بشركة الخطوط الجوية التركية قال: “إن الطائرة لا تتبعها”.