احتجاز سوري يشتبه في تخطيطه لتفجير في ألمانيا

قال مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة ألقت القبض على سوري عمره 19 عامًا ؛للاشتباه في أنه خطط لتفجير ذي دوافع إسلامية بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى.

وقال بيان للمكتب إن القبض على الشاب حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في بلدة شويرين بشمال شرق ألمانيا. وأضاف أن اسم الشاب يامن. أ.

وذكر مكتب الادعاء في بيان له: “تشير النتائج ،التي توصلنا إليها حتى الآن إلى أن يامن. أ. اتخذ قرارًا في موعد غايته يوليو 2017 بتفجير عبوة ناسفة في ألمانيا ،بهدف قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الناس”.