إيران تقمع المحتفلين بذكرى سايروس الكبير خوفًا من المسيرات المعارضة (فيديو)

يحتفل إيرانيون بذكرى سايروس الكبير، الحاكم الأكثر شهرة في بلاد فارس القديمة، الذي يصادف يوم الـ29 من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وفي هذا اليوم من العام الماضي، شكل تجمع آلاف الإيرانيين صدمة لطهران، ما أثبت للعالم أن المجتمع الإيراني لا يزال مضطربًا، ويعارض النظام الحاكم بشدة.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، استخدم نشطاء وسائل الإعلام الاجتماعي في إيران “هاشتاغًا” بعنوان “#CyrusDay” لنشر آرائهم ودعوة الناس إلى التجمع.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس المعارضة الوطنية في إيران، وخوفًا من حدوث مسيرات مماثلة هذا العام، لجأ النظام الإيراني إلى إرسال عدد كبير من قوات الأمن وقوات المناورة العسكرية ،وأمر بالتدابير القمعية على نطاق واسع في مختلف المدن في مقاطعة فارس، جنوب وسط إيران.

