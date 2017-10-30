ترامب يكشف هوية مشتبه به في هجوم القنصلية الأمريكية ببنغازي اعتقلته قوات خاصة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين اسم مشتبه به جرى اعتقاله أمس الأحد لاتهامه بالضلوع في هجوم عام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي الليبية.

وقال ترامب في بيان إن المشتبه به يدعى مصطفى الإمام وإنه سيحاكم في الولايات المتحدة، وقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرون في هذا الهجوم.

وكان مسؤول أمريكي قال قبل ذلك، إن قوات بالعمليات الخاصة الأمريكية احتجزت متشددًا تعتقد أنه لعب دورًا في هجوم على مجمع دبلوماسي أمريكي في بنغازي عام 2012.

وأدى الهجوم آنذاك إلى مقتل السفير الأمريكي في ليبيا، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القوات الأمريكية احتجزت المتشدد في ليبيا.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، إن محاكمة المتهم الليبي الرئيس في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، أحمد أبو ختالة، بدأت في المحكمة الاتحادية بالعاصمة واشنطن.

ويعد أبو ختالة العقل المدبر وراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة من مرافقيه في بنغازي عام 2012.

وكان أبو ختالة اعتقل في عملية سرية للقوات الأمريكية قرب بنغازي في حزيران/ يونيو 2014، ونُقل على متن بارجة إلى الولايات المتحدة بعد استجوابه على متنها.