المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية يسلّم نفسه.. هل يكون أول ضحايا التعامل السري مع الروس؟‎

المصدر: د ب أ + ا ف ب

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في أمريكا، اليوم الإثنين، أن بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، سلم نفسه للسلطات الحكومية، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة قضائية برئاسة المدعي الخاص روبرت مولرالتحقيق في صلة الحملة بروسيا.

وأفادت شبكة CNN الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن مولر سيعلن اليوم الإثنين، أسماء الأشخاص الذين وُجهت إليهم الاتهامات في شبهات التدخل الروسي في الانتخابات، وهم الذين، بموجب القانون، يمكن اعتقالهم.

وورد اسم مانافورت بين الأسماء المستهدفة بتوجيه التهم، بسبب نشاطات لم يفصح عنها تقضي بالترويج وتقديم المشورة، وخصوصا لدى الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فكتور يانوكوفيتش.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن مانافورت سلم نفسه الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، لكن دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، بأنه تمت مطالبة مانافورت وشريكه السابق ريك جيتس تسليم نفسيهما للسلطات الاتحادية.

تحقيقات سرية

ويجري مولر تحقيقاته وسط سرية تامة ولم ترد أي تسريبات حول أسماء المشتبه بهم الرئيسيين أو مستوى علاقاتهم مع ترامب، كما أن الاتهامات لا تزال غامضة في وقت ترد شبهات حول تواطؤ بين فريق ترامب الانتخابي وروسيا.

وذكرت شبكة “سي ان ان” أن “هيئة محلفين فدرالية كبيرة وافقت الجمعة على اتهام أولي، مع احتمال أن يتم توقيف أول مشتبه به الإثنين”.

وقال النائب الجمهوري تراي غاودي لقناة “فوكس نيوز” إنه “سيكون هناك فرق كبير إذا كان الاتهام يتعلق بصفقة مالية عمرها 15 عاما أو محادثات مع روسيا جرت قبل 15 يوما”.

“سمكة صغيرة”

من جهته، قال اري فلايشر الناطق السابق باسم البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش الابن، إنه “إذا كان هناك اتهام فسيستهدف سمكة صغيرة، اسما جديدا أراهن انه لن تكون له أي علاقة بدونالد ترامب”.

وتتلخص مهمة روبرت مولر الذي عينه نائب وزير العدل في 17 أيار/مايو، مكلفا بالتحقيق في وجود تواطؤ بين روسيا وفريق حملة دونالد ترامب، لكنه يملك أيضا صلاحية التحقيق في أي فرضية تنبثق عن تحقيقاته.