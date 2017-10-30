ماذا أعدت اليابان لتسلية ترامب خلال زيارته المرتقبة؟

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن فقرات ترفيهية وضعتها اليابان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لطوكيو يوم السبت، ضمن جولة في آسيا تستغرق 12 يومًا.

وسيستغل الرئيس الأمريكي رحلته لمناقشة عدد من القضايا الصعبة في المنطقة، بما في ذلك التوتر المستمر مع كوريا الشمالية، ولكن خلال رحلته في اليابان، سيستمتع الرئيس بعروض استثنائية من مطرب يرتدي جلد الفهد يدعى “بيكوتارو” وأغنيته الشعبية “بن باينابل أبل بن”.

مباراة غولف

وفقًا للتقارير، سيستقبل الفنان الرئيس ترامب في مأدبة عشاء يوم الإثنين، وذلك بعد لعب مباراة غولف مع رئيس الوزراء “شينزو آبي” ومحترف الجولف الياباني “هيديقي ماتسوياما” لاعب الجولف الرابع على مستوى العالم حاليًا.

وبينما أكد “ماتسوياما” بالفعل مباراته المنتظرة مع ترامب، لم يتحدث المغني “بيكوتارو” عن اجتماعه المحتمل بالرئيس الأمريكي بعد، ولم يرد ممثلو المغني على طلب التعليق.

وقالت “ناتسوكو ساكاتا” المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن “الفاعليات لا تزال قيد التخطيط”، وأضافت “سنعلن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”.

اختيار غريب

قد يبدو “بيكوتارو” اختيارًا غريبًا للترفيه عن اثنين من أبرز قادة العالم، ولكن الفنان الاستعراضي، واسمه الحقيقي “دايماو كوساكا”، كان كوميديًا يبلغ من العمر 43 عامًا حتى أغسطس 2016، ثم أصدر فيديو كليب أغنية “بن باينابل أبل بن” ومن هنا انطلق إلى عالم النجومية الدولية.

حصل مقطع فيديو الأغنية على 126 مليون مشاهدة على اليوتيوب. ووصفها المغني الكندي “جاستن بيبر” بالأغنية “المفضلة على الإنترنت”.

وكثير ما يقارن “بيكوتارو” بالمغني الكوري “ساي”، وهو مطرب آخر في شرق آسيا نجح عبر الإنترنت واشتهر في جميع أنحاء العالم.

والحقيقة هي أن “بيكوتارو” أكثر غرابة قليلا. فأغنية “بن باينابل أبل بن” الشهيرة لا تحتوي على أي تعليق اجتماعي ساخر مثل أغنية “غانغ نام ستايل”. فالأغنية لا تحتوي على كلمات منطقية من الأساس، وتكتفي بتكرار كلمة “آبل بن” (قلم التفاح) و”باينابل بن” (قلم الأناناس) لمدة دقيقة قبل أن تنتهي فجأة.

إرضاءً لـ”إيفانكا”

ومع ذلك، قد يكون اختيار “بيكوتارو” للترفيه عن ترامب اختيارًا يدل على دهاء الحكومة اليابانية. ففي نوفمبر الماضي، نشرت إيفانكا ترامب مقطع فيديو على إنستغرام لابنتها البالغة من العمر 5 سنوات “أرابيلا” وهي تغني نسختها الخاصة من الأغنية.

وكتبت إيفانكا ترامب على المنشور: “اعتذر مقدمًا. فهذه الأغنية ستعلق في ذهنك طوال يوم”.

وجذب مقطع الفيديو انتباه “بيكوتارو” الذي قال إنه “متفاجئ”، والحكومة اليابانية أيضًا. فعندما التقى “آبي” بترامب وإيفانكا في نيويورك في الشهر التالي، أخبر رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي أنه شاهد نسخة أرابيلا من الأغنية.

وقال “آبي” في وقت لاحق للصحافيين: “عندما قلت له إنني لم أر مثل هذه النسخة اللطيفة من الأغنية من قبل، كان سعيدًا حقًا”.

وبحسب الصحيفة، تابعت وزارة الخارجية اليابانية ذلك بجعل “بيكوتارو” يسجل رسالة لاستقبال حفل “زهر الكرز السنوي” في مقر السفير “كينيشيرو ساساي” في واشنطن، وهو الحدث الذي حضرت فيه كلا من إيفانكا وأرابيلا.

وفي الرسالة قال “بيكوتارو”: “آمل أن تستمتعوا بالمهرجان الوطني لزهر الكرز 2017″، قبل أن يغني في وقت لاحق نسخة خاصة من الأغنية تشيد بالعلاقات الأمريكية اليابانية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لم يكشف عن اسمه، إن “آبي” يحرص على إظهار حسن الضيافة لترامب خلال زيارته لليابان، وأن دعوة بيكوتارو ترجع لأن آبي يعرف بإعجاب حفيدة ترامب به. كما أفادت الصحيفة أن علاقة آبي بترامب تختلف عن علاقته بالرئيس السابق أوباما، والتي كانت علاقة تشبه العلاقات التجارية.

واختتمت الصحيفة بأن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اليابانية أعربوا عن إعجابهم بدبلوماسية “آبي” غير التقليدية تجاه ترامب.

ولكن البعض يعتقد أن الأغنية قد فقدت شعبيتها، وأن ظهور المغني في مثل هذا الحدث رفيع المستوى يمكن أن يكون محرجًا.