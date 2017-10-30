مع تحول تهديدات المتشددين.. “الشيوخ الأمريكي” يناقش من جديد تفويض الحرب

يناقش أعضاء الكونغرس الأمريكي، كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بشأن تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية، في الحملة ضد تنظيم ” داعش” والجماعات المتشددة الأخرى في أهم خطوة للكونغرس منذ سنوات؛ لاستعادة السيطرة على حقه الدستوري في إعلان الحرب.

وسيدلي وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون، والدفاع جيمس ماتيس، بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة بشأن رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية .

ويجادل أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين منذ سنوات بأن الكونغرس تنازل عن قدر كبير من سلطته بشأن نشر القوات الأمريكية، للبيت الأبيض في أعقاب هجمات الـ 11 من أيلول/ سبتمبر 2001 .

ولكنّ هناك انقسامًا -أيضًا- فيما بينهم بشأن حجم السيطرة التي يجب أن ينتزعوها من “البنتاغون”.

وأخفقت لسنوات جهود صياغة تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية، وبموجب الدستور من حق الكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب.

وزادت المخاوف هذا الشهر بعد مقتل 4 جنود أمريكيين في النيجر، وشكا البعض من عدم توفير “البنتاغون” معلومات كافية بشأن هذا الكمين.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كاين -وهو من المؤيدين البارزين لمنح تفويض جديد- للصحفيين يوم الخميس، بعد تقديم مسؤولي الكونغرس إفادة سرية بشأن عملية النيجر: “ما حدث في النيجر، وفي أفريقيا على نطاق أوسع يشير إلى ضرورة أكبر لتفويض جديد باستخدام القوة العسكرية”.

وأضاف: “أعتقد أن حجم العملية، وعدد الدول سيكونان مفاجأة للناس”. مشيرًا إلى أنه سيثير ذلك خلال الجلسة.