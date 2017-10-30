رئيس الوزراء الإيطالي يزور السعودية والإمارات وقطر

بدأ رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم الاثنين، جولة آسيوية تقوده إلى الهند والسعودية والإمارات وقطر.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء، في العاصمة روما، إن جينتيلوني سيجري اليوم، مباحثات مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، تتمحور حول الجانب الاقتصادي.

وتعتبر هذه أول زيارة لرئيس حكومة إيطالي إلى دلهي منذ عام 2007، حينما قام رئيس الوزراء آنذاك رومانو برودي بزيارة رسمية إلى الهند.

ويتوجه جينتيلوني، مساء اليوم، إلى السعودية، الشريك التجاري الأول لإيطاليا (بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي7 مليارات يورو)، حيث يجري مباحثات في الرياض مع كل من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإيطالي غدًا الثلاثاء، دولة الإمارات، التي سيجتمع فيها مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ثم يغادر متوجهاً إلى الدوحة على أن ينهي جولته بعد ظهر الأربعاء.

وكانت آخر زيارة لرئيس حكومة إيطالي إلى أبوظبي والدوحة، قام بها إنريكو ليتا في سبتمبر/أيلول 2013.

وتأتي زيارة جينتيلوني إلى قطر بعد توقيع وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو في 2 أغسطس/آب الماضي خلال زيارة إلى الدوحة، صفقة بيع 7 وحدات بحرية إيطالية قيمتها 5 مليارات يورو.

ويرافق جينتيلوني في جولته الآسيوية وفد اقتصادي يضم مديري كبرى الشركات الصناعية الإيطالية.