تقرير إيراني: روحاني رفض عرضًا تقدم به ترامب لعقد لقاء بينهما في نيويورك

قالت وكالة أنباء “فارس”، الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن الرئيس حسن روحاني رفض عرضًا تقدم به نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعقد لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ونقلت الوكالة في تقرير لها عن الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، والمقرب من صناع القرار في طهران، مهدي فضائلي، قوله إن “الرئيس حسن روحاني رفض عرض نظيره الأمريكي بعقد لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة”.

وأضاف فضائلي، أن العرض الذي تقدم به ترامب كان قبل يوم من الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 من سبتمبر/ الماضي.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان يحاول إقناع الرئيس حسن روحاني بالاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي ترامب، لكن جهوده باءت بالفشل.

وشن ترامب هجومًا في أول ظهور له على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إيران، واصفًا إياها بأنها “دولة دكتاتورية فاسدة”.

وتطرق إلى موضوع الاتفاق النووي مع إيران، واصفًا إياه بـ”أسوأ اتفاق دخلت فيه أمريكا” قائلًا: “حكومة طهران تغطي بمظهر ديموقراطي ديكتاتورية عنيفة”.