بعد إعلان “أومانو” زيارتها.. إيران ترفض تفتيش مواقعها العسكرية

أعلن نائب مدير الشؤون الدولية لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية “بهروز كمالوندي”، اليوم السبت، رفض بلاده تفتيش المواقع العسكرية.

ويأتي الرفض الإيراني مع عزم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أومانو، زيارة طهران يوم غدٍ الأحد، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار هناك.

وقال كمالوندي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: إن “زيارة أومانو ليست لتهيئة الأرضية لتحقيق الرغبات الأمريكية غير المشروعة المتعلقة بتفتيش المراكز العسكرية الإيرانية”.

وأوضح أنه “لا يوجد أي فقرة أو مطلب يتعلق بتفتيش المراكز العسكرية في الاتفاق النووي”، لافتًا إلى أن “هذا الأمر غير وارد لا في الاتفاق النووي، ولا في البروتوكول الملحق، ولا في اتفاقية الأمان والسلامة”.

وقال كمالوندي: إن “المهم هنا فقط ما يتعلق بالمراكز التي لديها نشاطات نووية، وبإمكان الوكالة أن تقدم طلبًا للوصول إليها، وفي حال لم تكن لتلك المراكز نشاطات نووية فسوف تكون خارجة عن صلاحية الوكالة، وبالتالي لا يمكنها تقديم طلب التفتيش بشأنها”.

وتأتي الزيارة في ظل نزاع بين واشنطن وطهران بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق التاريخي، الذي أبرم بينها وبين القوى العالمية الست.