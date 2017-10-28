بيل غيتس لم يعد الأغنى بالعالم.. بعد أن أضاف هذا الرجل 10 مليارات لثروته في يوم واحد

تراجع مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير بيل غيتس عن المركز الأول في قائمة أغنياء العالم، حيث تمكن جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون من أن يحل محله بعد أن ارتفعت ثروته إلى 93.8 مليار دولار، يوم الجمعة الماضي، وفقًا لما نشره موقع بلومبيرغ الإخباري.

وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن ارتفاع سهم أمازون في البورصة الأمريكية بنسبة 13% أدى إلى إضافة بيزوس، وذلك على خلفية إعلان أمازون لأرباحها الفصلية للربع الثالث، وهو ما يعتبر أعلى معدل ارتفاع لأسهم الشركة منذ 21 عامًا.

وبذلك تمكن مؤسس أمازون من التقدم على غيتس بمعدل 5.1 مليار دولار بعد أن ظل مسيطرًا على اللقب لمدة 4 سنوات منذ 2013 ، حيث أضاف بيزوس 28.5 مليار دولار إلى ثروته هذا العام.

وتجاوزت نتائج أمازون الفصلية كل توقعات الخبراء والتقارير التقديرية ما دفع بسعر أسهمها إلى السماء مع الإقبال الشديد على شرائها من جانب المستثمرين.