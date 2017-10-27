السجن 15 عامًا لأوزبكي هدد باغتيال أوباما

المصدر: أ.ف.ب

قضت محكمة أمريكية الجمعة بسجن شاب أوزبكي مقيم في نيويورك 15 عاما لإدانته بالتآمر لدعم تنظيم داعش في سوريا والعراق.

ونشر عبد الرسول حسنوفيتش جورابويف رسالة على الإنترنت في آب/أغسطس 2014 عرض فيها قتل الرئيس الأمريكي آنذاك باراك اوباما أو تفجير منتجع كوني آيلاند في نيويورك إذا ما طلب منه تنظيم داعش ذلك.

واعتُقل جورابويف داخل منزله في حي بروكلين في شباط/فبراير 2015، بعد شرائه تذكرة سفر إلى تركيا وتخطيطه للالتحاق بداعش وفق ما قال المحققون.

وجاء توقيف جورابويف في إطار مداهمات أمنية استهدفت 4 مشتبه بهم في تهم مرتبطة بالإرهاب، وقد أقرّ بذنبه في آب/أغسطس 2015.

وأعلن المحققون الجمعة عزمهم على ترحيله إلى اوزبكستان بعد قضائه عقوبته في الولايات المتحدة.